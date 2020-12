Stand: 18.12.2020 09:28 Uhr Brand in Gutshaus offenbar durch Lötarbeiten ausgelöst

Das Feuer in einem landwirtschaftlichen Gutshaus in Nahrendorf im Landkreis Lüneburg am Dienstagabend ist wahrscheinlich durch Bauarbeiten am Haus entstanden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach Angaben der Polizei gehen die Brandermittler davon aus, dass Lötarbeiten an der Dachrinne am Tag bereits einen Schwelbrand auslösten und das Feuer als Folge hiervon am späten Abend offen ausbrach. Die Polizei schätzt die Höhe des Schadens auf bis zu eine Million Euro. Knapp 200 Feuerwehrleute waren bei den Löscharbeiten im Einsatz.

