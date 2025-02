Stand: 14.02.2025 13:08 Uhr Winsen: Brand in Mehrfamilienhaus - Wohnung unbewohnbar

In Winsen an der Luhe (Landkreis Harburg) hat es am späten Mittwochabend in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Nach Angaben der Polizei brach der Brand in einer Wohnung aus. Die dort lebende Familie war demnach zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Während des Einsatzes wurde das Mehrfamilienhaus evakuiert. Nach den Löscharbeiten kehrten die meisten Bewohner laut Polizei in ihre Wohnungen zurück. Die Wohnung der Familie sei allerdings vorerst nicht bewohnbar, hieß es. Verletzt wurde den Angaben zufolge bei dem Feuer niemand. Warum der Brand ausgebrochen ist, ist laut Polizei unklar.

