Stand: 23.04.2022 09:04 Uhr Brand im Heidekreis - etwa halbe Million Euro Schaden

Bei einem Brand in Oerbke im Heidekreis ist ein Schaden von rund einer halben Million Euro entstanden. Laut Polizei war das Feuer am Freitagabend in einem Schuppen ausgebrochen. Es griff erst auf einen Carport und schließlich auf ein Einfamilienhaus über. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Menschen waren zu der Zeit nicht im Haus. Die Brandursache ist noch unklar.

