Brand im Heide-Park Soltau - 4.500 Besucher wurden evakuiert Stand: 11.10.2023 21:16 Uhr Im Heide-Park in Soltau (Landkreis Heidekreis) ist am Mittwoch ein Feuer in einem ehemaligen Verwaltungsgebäude ausgebrochen. Aus Sicherheitsgründen mussten die rund 4.500 Besucher den Park verlassen.

Die Feuerwehr war nach Angaben des Heide-Parks zeitweise mit einem Großaufgebot von etwa 160 Einsatzkräften vor Ort. "Das Feuer ist um 14.30 Uhr aus unerklärlichen Gründen ausgebrochen", sagte die Sprecherin des Freizeitparks. Das betroffene, leer stehende Gebäude befinde sich im Eingangsbereich der Anlage, aber nicht in der Nähe der Besucherströme. Die Räumung hat laut Sprecherin gut funktioniert, verletzt wurde demnach niemand. Die Parkleitung geht in einer Mitteilung davon aus, dass der Freizeitpark am Donnerstag wieder geöffnet werden kann. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.10.2023 | 17:00 Uhr