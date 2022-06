Stand: 29.06.2022 22:09 Uhr Brand auf Truppenübungsplatz bei Munster ist unter Kontrolle

Beim Übungsschießen ist am Mittwoch ein Feuer auf dem Truppenübungsplatz bei Munster im Heidekreis ausgebrochen. Etwa 50 Hektar Freifläche und munitionsbelastetes Waldgebiet waren am Vormittag in Brand geraten, wie die Bundeswehr mitteilte. Am Abend war das Feuer den Angaben zufolge unter Kontrolle. 100 zivile und Bundeswehr-Feuerwehrkräfte waren bei den Löscharbeiten beteiligt. Auch zwei Hubschrauber und ein Bergepanzer kamen zum Einsatz. Wegen der Löscharbeiten wurde der Schießbetrieb auf dem Platz zwischenzeitlich eingestellt. Bis zum Abschluss der Brandbekämpfung bleibe er eingeschränkt, hieß es.

