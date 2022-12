Stand: 28.12.2022 07:43 Uhr Brand auf Gelände einer Biogasanlage: 800.000 Euro Schaden

In Rosche (Landkreis Uelzen) hat ein Feuer in der Nacht zum Mittwoch an einer Halle zur Getreidetrocknung einen Schaden von etwa 800.000 Euro verursacht. Die Ursache für den Brand des Gebäudes auf dem Gelände einer Biogasanlage ist noch nicht geklärt. Verletzte gab es keine. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf die Biogasanlage verhindern. Sie waren bis zum frühen Morgen mit den Löscharbeiten beschäftigt.

