Stand: 27.10.2020 14:57 Uhr Brände in Stade: 56-Jähriger in Untersuchungshaft

Gegen einen 56-Jährigen aus Stade ist Haftbefehl erlassen worden. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, soll er für mindestens acht Pkw-Brände in der Stadt verantwortlich sein. Die Polizei hatte den Mann in der Nacht zu Sonntag festgenommen. Nach Angaben eines Sprechers könnte er möglicherweise weitere Feuer in Stade sowie Horneburg gelegt haben. Die Ermittlungen dauerten an.

