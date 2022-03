Stand: 15.03.2022 07:48 Uhr Brände in Rotenburg - Polizei ermittelt gegen Jugendlichen

Nach mehreren Bränden in der Stadt Rotenburg hat die Polizei einen tatverdächtigen Jugendlichen ermittelt. Der 16-Jährige hat den Angaben zufolge zugegeben, drei Brände gelegt zu haben - auch den in der Berufsbildenden Schule am vergangenen Freitag. Hunderte Schülerinnen und Schüler hatten das Gebäude verlassen müssen. Das Tatmotiv des Jugendlichen ist unklar.

