Stand: 16.02.2021 07:40 Uhr Bossard: Gutachten soll Rolle im NS-Staat beleuchten

Der Ausschuss für Kunst und Kultur des Landkreises Harburg will ein externes Institut damit beauftragen, die Rolle der Kunststätte Bossard in Jesteburg im Nationalsozialismus zu beleuchten. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach Angaben eines Sprechers haben zwei Experten Vorschläge vorgelegt, demnach kommen das Institut für Zeitgeschichte Berlin/München, das Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung in Dresden und das Institut für Didaktik der Demokratie in Hannover in Frage. Man werde jetzt mit den Vertretern der Institute Gespräche führen und dann entscheiden, welches Institut die Analyse übernehmen soll. Die Kunststätte Bossard ist umstritten, weil bis heute nicht eindeutig geklärt ist, wie der Gründer Johann Bossard zum Nationalsozialismus stand.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 16.02.2021 | 07:30 Uhr