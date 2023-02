Stand: 13.02.2023 16:39 Uhr Bombenentschärfung in Lüneburg: Wilschenbruch evakuiert

Am Montagmittag haben Bauarbeiter auf einem Grundstück im Lüneburger Stadtteil Wilschenbruch eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Die Polizei sperrte den Fundort in Sperberweg ab und alarmierte Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes. Bei dem Sprengkörper handelt es sich um eine 75 Kilogramm schwere Amerikanische Fliegerbombe. Noch im Laufe des Tages soll die Bombe entschärft werden. Seit 15 Uhr werde die Gegend rund um den Fundort in einem Radius von 500 Metern gesperrt und evakuiert, so die Polizei. Betroffen sind rund 800 Bewohner des Stadtteils Wilschenbruch. Für die Zeit der Entschärfung ist der Bahnverkehr auf der Hauptfahrtstrecke zwischen Lüneburg und Uelzen eingeschränkt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 13.02.2023 | 15:00 Uhr