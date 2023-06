Stand: 30.06.2023 14:20 Uhr Bombendrohung in Lüneburg: Bahnhof gesperrt, Züge fahren nicht

In Lüneburg ist heute Mittag per E-Mail eine Bombendrohung eingegangen. Das hat die Polizei mitgeteilt. Die Bombe soll dem Schreiben zufolge auf dem Gelände des Bahnhofs liegen. Die Polizei hat den Bereich evakuiert und abgesperrt. Der Zugverkehr ist vorübergehend eingestellt. Auch der Busbahnhof ist gesperrt, sodass dort derzeit kein Linienverkehr stattfindet. Bei den Maßnahmen handele es sich ausdrücklich um eine Vorsichtsmaßnahme, so die Polizei. Ein Spezialhund solle das Gebiet absuchen. Wer der Empfänger der Droh-Mail war, sagten die Beamten zunächst nicht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 30.06.2023 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr