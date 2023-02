Stand: 06.02.2023 13:53 Uhr Bombendrohung an Schule in Buxtehude

In Buxtehude (Landkreis Stade) ist der Unterricht an den Berufsbildenden Schulen am Montag wegen einer Bombendrohung ausgefallen. Die Drohung war noch vor Schulstart eingegangen, daraufhin sei der Unterricht abgesagt worden. Die Schülerinnen und Schüler habe man nach Hause geschickt, wie ein Polizeisprecher sagte. Einsatzkräfte der Polizei suchen das Gebäude nach einem Sprengsatz ab. "Wir nehmen jede Drohung ernst", sagte der Sprecher. Sollte es sich um einen Scherz handeln und der Schreiber der E-Mail ermittelt werden, müsse er mindestens die Kosten des Einsatz tragen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 06.02.2023 | 14:30 Uhr