Stand: 29.11.2021 11:14 Uhr Bombendrohung an BBS in Rotenburg - Spürhunde im Einsatz

Aufgrund einer Bombendrohung hat die Polizei am Montag die Berufsbildende Schule (BBS) in Rotenburg geräumt. Die Schule sei zu Unterrichtsbeginn informiert worden, dass auf dem Gelände an der Verdener Straße und im Schulgebäude gefährliche Sprengkörper deponiert sein sollen, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Schulleitung habe diese Drohung ernst genommen und den Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler abgesagt. Die Polizei hat das Gelände abgeriegelt und sucht nun nach möglichen Sprengsätzen. Auch Sprengstoffspürhunde sind im Einsatz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 29.11.2021 | 13:30 Uhr