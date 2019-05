Stand: 25.05.2019 06:25 Uhr

Bombe in Buchholz erfolgreich entschärft

In Buchholz in der Nordheide (Landkreis Harburg) ist in der Nacht zu Sonnabend eine 50-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Das teilte die Polizei auf Twitter mit. Gegen Mitternacht konnten die Anwohner zurückkehren. Rund 3.000 Menschen in einem Radius von 500 Metern um die Fundstelle hatten ihre Wohnungen verlassen müssen. Von der Evakuierung waren auch zwei Seniorenheime betroffen. Der Blindgänger war am Freitagnachmittag gefunden worden.

Bahnverkehr nicht betroffen

Nach Angaben des Polizeisprechers wurde der Bahnverkehr zwischen Bremen und Hamburg durch die Bombenräumung nicht beeinträchtigt, da die Gleise seinen Angaben zufolge rund 100 Meter außerhalb des Evakuierungsradius lagen.

Weitere Informationen Lüneburg: Bombe erfolgreich entschärft In Lüneburg ist am späten Mittwochabend ein Blindgänger entschärft worden. Die Stadt teilte mit, dass die rund 4.700 zuvor evakuierten Menschen in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. (18.04.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 24.05.2019 | 19:00 Uhr