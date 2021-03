Stand: 24.03.2021 06:53 Uhr Bötersen: Zwei Menschen sterben bei Brand in Einfamilienhaus

Bei einem Brand in Bötersen im Landkreis Rotenburg sind in der Nacht zu Mittwoch zwei Bewohner ums Leben gekommen. Nach Angaben eines Polizeisprechers brach das Feuer gegen 1 Uhr im Dachstuhl eines Einfamilienhauses aus und breitete sich dann auf das gesamte Gebäude aus. Für die beiden Bewohner kam jede Hilfe zu spät, sie starben noch am Brandort. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden. Angaben zur Brandursache und zur Schadenshöhe gibt es noch nicht.

