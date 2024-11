Blitzeinschlag an Bahnstrecke: Weiterhin Ausfälle im Fernverkehr Stand: 27.11.2024 15:38 Uhr Weil ein Baum nach einem Blitzeinschlag auf eine Oberleitung gestürzt war, gibt es weiter zahlreiche Zugausfälle und Verspätungen im Bahnverkehr. Zwischen Lüneburg und Uelzen rollen die Züge wieder.

Wann der Verkehr wieder nach Plan läuft, sei noch unklar, sagte ein Bahn-Sprecher am Mittwochmorgen. "Die Störung wird sich voraussichtlich bis zum späten Nachmittag hinziehen", ergänzte eine Sprecherin am Mittag.

VIDEO: Durch Blitzeinschlag: Bahnverkehr in Niedersachsen gestört (27.11.2024) (3 Min)

Welche Fernverkehrsverbindungen sind betroffen?

alle ICE-Züge zwischen Hamburg und München, über Berlin, Halle(S)/Leipzig, Erfurt und Nürnberg fallen zwischen Berlin und Hamburg in beiden Richtungen aus

fallen zwischen Berlin und Hamburg in beiden Richtungen aus alle ICE-Züge zwischen Kiel/Lübeck/Hamburg und München, über Hannover, Göttingen, Kassel, Würzburg und Nürnberg fallen zwischen Hamburg und Hannover in beiden Richtungen aus

fallen zwischen Hamburg und Hannover in beiden Richtungen aus alle ICE/IC-Züge zwischen Stralsund und Karlsruhe, über Hamburg, Hannover, Kassel und Frankfurt fallen zwischen Hamburg und Karlsruhe aus

fallen zwischen Hamburg und Karlsruhe aus alle ICE-Züge zwischen Kiel/Hamburg und München über Hannover, Frankfurt und Stuttgart werden umgeleitet und verspäten sich um etwa 20 Minuten

werden umgeleitet und verspäten sich um etwa 20 Minuten alle ICE-Züge zwischen Kiel/Hamburg und Interlaken Ost, über Hannover, Frankfurt, Mannheim, Stuttgart und Basel SBB werden umgeleitet und verspäten sich um etwa 20 Minuten

werden umgeleitet und verspäten sich um etwa 20 Minuten alle ICE/IC-Züge zwischen Hamburg und Frankfurt(M)/Süddeutschland, über Hannover, Fulda und Frankfurt(M) werden umgeleitet und verspäten sich um etwa 20 Minuten. Züge halten nicht in Lüneburg, Bad Bevensen, Uelzen, Celle und Langenhagen

werden umgeleitet und verspäten sich um etwa 20 Minuten. Züge halten nicht in Lüneburg, Bad Bevensen, Uelzen, Celle und Langenhagen Reisende nach Hannover sollten ab Hamburg die Fernverkehrs- und Regionalzüge bis Bremen nutzen und dort umsteigen.

sollten ab die Fernverkehrs- und Regionalzüge nutzen und dort umsteigen. Für Reisende nach Frankfurt am Main wird empfohlen, die Direktverbindungen des Fernverkehrs ab Hamburg Hauptbahnhof zu nutzen.

Regionalverkehr der Linie RE3/RB31 läuft wieder

Einschränkungen gab es auch im Regionalverkehr. Auf der Linie RE3/RB31 wurde die Streckensperrung zwischen Lüneburg und Uelzen am Mittwochnachmittag in beide Richtungen wieder aufgehoben, wie das private Bahnunternehmen Metronom mitteilte. Es komme allerdings weiter zu Teilausfällen und Verspätungen durch den Rückstau wartender Züge. Der Busnotverkehr sei wieder eingestellt worden.

Vor Antritt der Fahrt unbedingt informieren

Metronom und Deutsche Bahn raten Reisenden, sich vor dem Antritt ihrer Fahrt über ihre Verbindung zu informieren. Tickets des heutigen Tages könnten zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden, da die Zugbindung aufgehoben wurde. Sitzplatzreservierungen könnten außerdem kostenfrei storniert werden.

ICE-Passagiere mussten in Busse umsteigen

Am Dienstagabend war ein Blitz in einen Baum an der Bahnstrecke in der Gemeinde Deutsch Evern (Landkreis Lüneburg) eingeschlagen. Ein Teil des Baumes fiel laut Deutscher Bahn auf eine Oberleitung. Ein ICE aus München sei in der Folge kurz hinter dem Bahnhof Bienenbüttel zum Stehen gekommen, teilte die Gemeindefeuerwehr mit. Die etwa 350 Fahrgäste konnten den Zug auf freier Strecke nicht verlassen. Eine Diesellok aus Hannover schleppte den ICE schließlich nach etwa viereinhalb Stunden in den Bahnhof. Dort wurden die Reisenden laut der Mitteilung vom Deutschen Roten Kreuz unter anderem mit Getränken und Decken versorgt, bevor es mit Bussen weiter nach Hamburg ging.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 27.11.2024 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr