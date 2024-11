Blitzeinschlag: Bahnstrecke Lüneburg-Uelzen weiter gesperrt Stand: 27.11.2024 06:41 Uhr Auf der Bahnstrecke zwischen Lüneburg und Uelzen ist gestern Abend ein Blitz in eine Oberleitung eingeschlagen. In Teilen Niedersachsens kommt es auch heute zu Zugausfällen und Verspätungen im Regional- und Fernverkehr.

Der Blitzeinschlag ereignete sich einer Sprecherin der Deutschen Bahn zufolge in der Gemeinde Deutsch Evern (Landkreis Lüneburg). Fernverkehrszüge werden daher umgeleitet, was auf der Strecke Hannover-Hamburg zu Verspätungen von 20 Minuten und auf der Strecke Hamburg-Berlin zu Verspätungen von 45 Minuten führt, wie es gestern Abend hieß. Wann der Verkehr wieder nach Plan läuft, sei noch unklar, sagte ein Sprecher am frühen Mittwochmorgen. Er ging aber davon aus, dass die Bauarbeiten mindestens bis in den Vormittag andauern.

alle ICE-Züge zwischen Hamburg und Hannover werden in beiden Fahrtrichtungen umgeleitet, die Halte Lüneburg, Uelzen und Celle entfallen

alle ICE-Züge zwischen Hamburg und Berlin werden in beiden Fahrtrichtungen umgeleitet, die Halte Lüneburg und Salzwedel entfallen

Auch Regionalverkehr der Linie RE3/RB31 betroffen

Einschränkungen gibt es auch im Regionalverkehr. Auf der Linie RE3/RB31 ist die Strecke zwischen Lüneburg und Uelzen in beiden Fahrtrichtungen gesperrt, wie das private Bahnunternehmen Metronom mitteilte. Fahrgäste müssen in Ersatzbusse umsteigen.

Busse pendeln zwischen Lüneburg und Uelzen mit den Zwischenhalten in Bienenbüttel und Bad Bevensen

Busse verkehren ohne Fahrplan und können die Fahrtzeiten der Züge nicht einhalten

Fahrradmitnahme ist nicht möglich

Züge der Linie RE3/RB31 verkehren bis auf Weiteres nur zwischen Hamburg Hauptbahnhof und Lüneburg sowie zwischen Uelzen und Hannover Hauptbahnhof

Metronom und Deutsche Bahn raten Reisenden, sich vor dem Antritt ihrer Fahrt über ihre Verbindung zu informieren.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr