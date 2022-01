Blindgänger in Uelzen: Experten sondieren Verdachtspunkte Stand: 28.01.2022 18:14 Uhr Der Stadt Uelzen droht möglicherweise die größte Evakuierung der Nachkriegsgeschichte. In der Nacht wollen Sprengstoffexperten einen weiteren Blindgänger-Verdachtspunkt sondieren.

In unmittelbarer Nähe des Bahnhofs waren ursprünglich drei Bomben-Blindgänger vermutet worden - dort soll eine neue Unterführung gebaut werden. Für zwei Verdachtspunkte konnten Kampfmittelexperten am Freitag bereits Entwarnung geben. Im Untergrund der Bahnböschung wurde statt gefährlicher Sprengkörper bloß Metallschrott gefunden, hieß es. Die dritte Stelle liegt allerdings im Schienenbereich. Und den können die Experten erst nach Mitternacht untersuchen, wenn dort keine Züge mehr fahren.

Behörden bereiten sich auf den Ernstfall vor

Sollte in der Nacht zu Sonnabend ein Bomben-Blindgänger gefunden, müssten ab Sonnabendfrüh etwa 12.000 Menschen im Umkreis von einem Kilometer um den Uelzener Bahnhof ihre Wohnungen verlassen. Das gilt auch für Corona-Infizierte. Betroffen wäre ein großer Teil der Innenstadt, inklusive Fußgängerzone, Rathaus und Behördengebäuden. Auch mehrere Seniorenheime liegen in dem Radius.

Hier droht die Evakuierung

Welcher Bereich genau geräumt werden müsste, zeigt die folgende Karte:

Die Stadt hat unter der Rufnummer (0581) 800-62 13 ein Bürgertelefon geschaltet. Sollte eine Evakuierung nötig werden, sind in folgenden Schulen Betreuungsstellen geplant:

Turnhalle der Sternschule, Hagenskamp 6

Sporthalle Herzog-Ernst-Gymnasium, Albertstraße 41

Turnhalle Pestalozzi-Schule, Emsberg 3

Alle Personen würden vor dem Betreten der Räume getestet, zusätzlich zu einer FFP2-Maskenpflicht bis zum Sitzplatz.

Auswirkungen auf den Bahnverkehr

Trotz der Sondierungsarbeiten in der Nacht werden die Züge des Metronom den Bahnhof Uelzen bis voraussichtlich 9 Uhr am Sonnabend regulär anfahren. Wie die Bahngesellschaft mitteilte, könne es aber zu Verspätungen und einzelnen Zugausfällen kommen. Das Bahnunternehmen erixx hat einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Diese fahren sowohl den Bahnhof Uelzen als auch den Hammersteinplatz an.

