Blindgänger in Stade? Sondierung soll Gewissheit bringen

In Stade wird auf dem Gelände einer Kleingartenkolonie ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg vermutet. Nun soll das Gebiet am Kuhweidenweg in der kommenden Woche näher untersucht werden. Die Stadt Stade weist vorsorglich auf einen möglichen Evakuierungstermin hin: Sollte sich der Verdacht bestätigen, würde die Bombenentschärfung auf den 6. Juni terminiert werden. Bewohner und Betriebe in dem betroffenen Gebiet seien bereits angeschrieben und informiert worden, heißt es. Das Kleingartengelände in Stade war im Rahmen von geplanten Bauarbeiten untersucht worden - dabei hatte sich der Verdacht auf den Blindgänger ergeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 25.05.2021 | 13:30 Uhr