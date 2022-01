Stand: 26.01.2022 13:10 Uhr Blindgänger-Verdacht: Bahnhof Uelzen Freitagnacht gesperrt

Mögliche Blindgänger am Bahnhof Uelzen könnten am Wochenende weitreichende Folgen haben. In der Nacht von Freitag auf Sonnabend werden die Verdachtspunkte geprüft, heißt es. Dazu wird der gesamte Zugverkehr zwischen 0 und 6 eingestellt. Sollten Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden werden, müssten am Sonnabend Bewohner in einem Radius von voraussichtlich 1.000 Metern ab 9 Uhr evakuiert werden. Aufgrund vorbereitender Arbeiten wird bereits ab Donnerstagmorgen der Fuß- und Radweg in der Bahnhofstraße im Bereich der Bahnunterführung gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 26.01.2022 | 13:30 Uhr