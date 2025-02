Stand: 17.02.2025 09:34 Uhr Bleckede: Sieben Kälber sterben bei Brand

Bei einem Brand in einem Stall im Bleckeder Ortsteil Brackede (Landkreis Lüneburg) sind in der Nacht zu Montag sieben Kälber verendet. Nach Angaben der Feuerwehr starben fünf der Tiere im Feuer, zwei weitere mussten wegen ihrer schweren Verletzungen getötet werden. Drei Kälber überlebten den Brand. Die zehn Tiere befanden sich in sogenannten Kälber-Iglus und standen den Angaben zufolge in einem eigenen, umzäunten Bereich. Unklar ist noch, warum das Feuer in dem 20 Meter langen Stall ausgebrochen ist. Die Feuerwehr hatte den Brand nach eigenen Angaben schnell unter Kontrolle. In einem angrenzenden Stall waren mehr als 20 Tiere untergebracht, sie konnten dort bleiben. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 20.000 Euro.

Weitere Informationen Abonnieren Sie hier den NDR Feuerwehr-Podcast Mein Einsatz In der ARD Audiothek hören Sie die neuesten Folgen vom NDR Feuerwehr-Podcast Mein Einsatz zuerst. extern

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min