Bleckede: Radfahrer bleibt im Elbschlamm stecken Stand: 26.07.2023 09:52 Uhr In Bleckede im Landkreis Lüneburg musste die Feuerwehr am Dienstag einen Radfahrer aus der Elbe ziehen. Der Tourist aus Sachsen stand bis zur Hüfte im Schlamm. Er hatte seine Fahrradtour abkürzen wollen.

"Radfahrer steckt im Schlamm fest": Mit dieser Alarmierung wurde die Feuerwehr Bleckede (Landkreis Lüneburg) am Dienstag an einen Seitenarm der Elbe gerufen. Am Kleinburger Haken war ein Radfahrer bis zur Hüfte im Schlamm der Elbe eingesunken. "Hätte er nicht auf einem Stein gestanden, wäre er noch weiter abgesackt", heißt es von der Feuerwehr der Stadt Bleckede. Der Urlauber aus Dresden habe auf einer Radtour eine Abkürzung nehmen wollen. Der Mann hatte sein Mobiltelefon offensichtlich glücklicherweise nicht in der Hosentasche: Er konnte noch telefonieren und rief den Notruf an.

Mann und Rad "mit Löschwasser grob gereinigt"

Vor Ort kam dem im Schlamm Gefangenen zunächst ein Feuerwehrmann in Wathose über eine Leiter zur Hilfe. So konnten die Einsatzkräfte den Mann und sein Rad dann innerhalb von wenigen Minuten aus dem Elbschlamm ziehen. Beide seien "mit Löschwasser grob gereinigt" und anschließend zum Feuerwehrhaus mitgenommen worden. Die angebotene warme Dusche habe er abgelehnt, hieß es: Die Familie des Mannes wartete bereits im Auto samt Fahrradträger auf ihn. Auch wenn der Einsatz glimpflich ausgegangen sei, habe es eine reale Gefährdung für den Radfahrer gegeben, so die Feuerwehr. Dies sei auch eine Folge des aktuellen Niedrigwassers an der Elbe. Wer sich dort nicht auskenne, solle vorsichtig sein. Ansonsten könne man schnell in eine Notlage kommen, warnt die Feuerwehr.

