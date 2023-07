Stand: 26.07.2023 06:51 Uhr Bleckede: Radfahrer bleibt im Elbschlamm stecken

"Radfahrer steckt im Schlamm fest": Mit dieser Alarmierung wurde die Feuerwehr Bleckede (Landkreis Lüneburg) am Dienstag an einen Seitenarm der Elbe gerufen. Am Kleinburger Haken war ein Radfahrer bis zur Hüfte im Schlamm eingesunken. Nur der Stein, auf dem er stand, habe ein tieferes Absinken verhindert, heißt es von der Feuerwehr. Der Urlauber aus Dresden habe auf einer Radtour eine Abkürzung nehmen wollen. Über eine Leiter zogen die Einsatzkräfte den Mann aus dem Elbschlamm. Zwar sei der Einsatz glimpflich ausgegangen, so die Feuerwehr. Trotzdem sollten die Menschen beim aktuellen Niedrigwasser an der Elbe vorsichtig sein.

Weitere Informationen Niedrigwasser der Elbe: Kein Rüberkommen im Landkreis Lüneburg Die Fähre bei Bleckede hat den Betrieb eingestellt; die nächste Brücke wird saniert. Staus und Umwege sind die Folge. (18.07.2023) mehr

