Stand: 02.10.2021 11:40 Uhr Bleckede: Navi leitet Pkw am Fähranleger in die Elbe

Weil er sich auf sein Navigationsgerät verlassen hat, ist ein Mann am Freitagabend mit seinem Auto am Fähranleger in Bleckede (Landkreis Lüneburg) in der Elbe gelandet. Nach Angaben der Feuerwehr konnte er das Fahrzeug mit nassen Füßen unverletzt verlassen. Der Mann erklärte, er sei den Anweisungen seines Navis gefolgt. Die Einsatzkräfte mussten den Wagen aus der Elbe ziehen. Deshalb konnte die Fähre "Amt Neuhaus" rund eine Stunde nicht anlegen. Bereits im Februar 2016 war an dem Fähranleger ein Auto wegen der Anweisungen des Navis in die Elbe gefahren.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 02.10.2021 | 12:00 Uhr