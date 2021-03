Stand: 18.03.2021 09:30 Uhr Bleckede: Land setzt 450.000 Mini-Aale in der Elbe aus

In Bleckede im Landkreis Lüneburg sowie an anderen Orten sind am Mittwoch 450.000 Jungaale in die Elbe gesetzt worden. Nach Angaben der Landwirtschaftskammer in Hannover soll die Aktion dabei helfen, den Bestand der Wanderfische im Fluss zu sichern. Die jungen Glasaale stammen von der französischen Atlantikküste.

