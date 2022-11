Stand: 13.11.2022 15:53 Uhr Bleckede: 18-Jähriger fährt durch geschlossenes Tor in Garage

Ein 18-Jähriger hat am frühen Sonntagmorgen in Bleckede (Landkreis Lüneburg) einen Unfall gebaut. Der junge Fahrer kam laut Polizei im Ortsteil Garze mit seinem Wagen von der Straße ab. Er fuhr durch einen Garten und durchbrach ein geschlossenes Garagentor. Das Auto kam in der Garage zum Stehen. Ein Atemalkoholtest ergab den Angaben zufolge einen Wert von mehr als einem Promille. Ein Arzt entnahm dem 18-Jährigen eine Blutprobe. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher.

