Stand: 16.09.2024 08:16 Uhr Blauzungenkrankheit: Kadaver werden verzögert abgeholt

Im Landkreis Stade sterben derzeit so viele Tiere an der Blauzungenkrankheit, dass die Kadaver zum Teil nur noch verzögert abgeholt und beseitigt werden können. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt. Die Verantwortlichen sprechen von einer "Ausnahmesituation". Betroffene Landwirte sollten Kadaver auf dafür vorgesehen Flächen sammeln und mit Planen abdecken, hieß es. Im Landkreis Stade sind demnach innerhalb einer Woche 300 Schafe und 60 Rinder an der Blauzungenkrankheit verendet. Landesweit sind in Niedersachsen bisher schon mehr als 1.000 Tiere an der Krankheit gestorben. Betroffen ist nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums vor allem der Nordwesten des Landes. Die Blauzungenkrankheit wird durch kleine Mücken übertragen und betrifft Wiederkäuer. Für Menschen ist das Virus ungefährlich.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 16.09.2024 | 06:30 Uhr