Stand: 10.06.2021 08:24 Uhr "Blauer Löwe" geht an Künstlerin Gabi Hampe

Der Kulturpreis des Landkreises Harburg "Blauer Löwe" geht in diesem Jahr an die Künstlerin Gabi Hampe aus Rosengarten. Ihr Fokus liegt nach Angaben der Veranstalter auf fotografierten Schaufensterfiguren, die sie am Computer zu kunstvollen Collagen zusammenfügt. In diesem Jahr war der "Blaue Löwe" für den Bereich digitale Kunst ausgeschrieben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 09.06.2021 | 15:00 Uhr