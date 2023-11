Bispingen: Besitzer darf Immenhof vorerst behalten Stand: 17.11.2023 12:19 Uhr Der Immenhof in Bispingen bleibt vorerst in der Hand des derzeitigen Eigentümers. Nach einem Veto der Gemeinde hat das Amtsgericht das Zwangsversteigerungsverfahren vorläufig eingestellt.

Das rund 40 Hektar große Gelände im Heidekreis soll zwangsversteigert werden. Mehr als 13 Millionen Euro seien im Grundbuch an Schulden eingetragen, sagte Jens Bülthuis, parteiloser Bürgermeister der Gemeinde Bispingen. Darunter seien etwa unbeglichene Rechnungen von Handwerkern, der Gemeinde und eines nicht bezahlten Autos. Fast 100 Gläubiger stünden mit dem Eigentümer in einem Schuldverhältnis, so der Bürgermeister.

3,1 Millionen Euro geboten

Die Gebäude des Immenhofs seien in einem "beklagenswerten Zustand", sagte Bülthuis. Das Amtsgericht Soltau schätzte den Verkaufswert auf 320.000 Euro. Dennoch zieht sich das Zwangsversteigerungsverfahren um den Immenhof seit Jahren. Immer wieder kommt es zu Unterbrechungen, unter anderem, weil der Eigentümer wiederholt gegen die zuständige Rechtspflegerin vorgeht. Auch der siebte Anlauf, den Immenhof in Bispingen zu versteigern, scheiterte. Im September hatten vier Personen mit unklarem Hintergrund rund 3,1 Millionen Euro für das Objekt geboten. Nun hat die Gemeinde als Grundstücksgläubigerin erfolgreich ihr Veto gegen den Zuschlag eingelegt.

Immenhof zeitweise im Fokus von Völkischen Siedlern

Beim Immenhof in Bispingen handelt es sich nicht um den aus den gleichnamigen Heimatfilmen bekannten Hof, sondern um ein ehemaliges Kinder- und Jugendheim. In die Schlagzeilen geraten war das Gelände im vergangenen Jahr, weil offenbar eine rechtsextreme Gruppe Interesse daran hatte. Diese hatte dort zeitweise kampiert. "Das Camp soll in das Genre Völkische Siedler gefallen sein", sagte Bülthuis. Wenn es aus diesem Kreis Interessenten für das Grundstück gegeben habe, so sei dies im letzten Verfahren beim Amtsgericht kein Thema mehr gewesen.