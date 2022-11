Bis zu zehn Jahre Haft: Prozess gegen Schlachthof-Chefs Stand: 21.11.2022 11:40 Uhr Vor dem Amtsgericht Stade müssen sich seit heute an zwei ehemalige Betreiber eines Schlachthofs in Düdenbüttel verantworten. Es geht um gewerbsmäßigen Betrug und Verstöße gegen das Tierschutzgesetz.

Die beiden Männer sind angeklagt, in 15 Fällen gegen das Tierschutzgesetz verstoßen zu haben. In dem Betrieb in Düdenbüttel (Landkreis Stade) sollen Rinder geschlachtet und verarbeitet worden sein, die gar nicht hätten angeliefert werden dürfen, weil sie krank und transportunfähig waren. Doch das ist nicht der einzige Vorwurf.

Schlachthof Düdenbüttel: Fleisch von kranken Rindern?

Das Fleisch der Tiere soll ohne tierärztliche Untersuchung weiterverkauft worden sein - was nicht erlaubt ist, da von solchem Fleisch eine Gesundheitsgefahr ausgehen kann. Deshalb stehen die Angeklagten auch wegen gewerbsmäßigen Betrugs vor Gericht. Bei einer Verurteilung droht ihnen eine Höchststrafe von bis zu zehn Jahren Haft. Für Verstöße gegen das Tierschutzgesetz liegt das Strafmaß deutlich niedriger, bei bis zu drei Jahren. Oft werden auch Geldstrafen verhängt.

Tierschützer filmten heimlich kranke Rinder

Der Fall, der jetzt in Stade verhandelt wird, war 2019 publik geworden, nachdem Tierschützende heimlich gedrehte Videoaufnahmen veröffentlicht hatten. Auf den Aufnahmen, die aus dem Schlachthof in Düdenbüttel stammen sollen, sind kranke, verletzte und womöglich sogar tote Rinder zu sehen, die nach ihrer Anlieferung an Ketten in den Schlachthof gezogen werden.

