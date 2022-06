Bis 32 Grad: So heiß wird das Wochenende in Niedersachsen Stand: 14.06.2022 17:21 Uhr Es wird von Tag zu Tag wärmer in Niedersachsen. Im Süden des Bundeslandes wird es am Sonnabend bis zu 32 Grad heiß. Für Sonntag oder Montag erwarten Meteorologen einen Wetterumschwung.

Mit den gemäßigten Temperaturen um die 20 Grad am Tag ist es in der zweiten Wochenhälfte vorbei. Für Sonnabend rechnen die Meteorologen im ARD-Wetterkompetenzzentrum mit bis zu 32 Grad in Südniedersachsen. "Am Donnerstag rutscht das derzeit wetterbestimmende Hoch Richtung Osten und macht der enormen Hitze aus Spanien Platz", sagt Marcel Herber aus der ARD-Wetterredaktion. In Südspanien wurden bereits 43 Grad gemessen. Das sei die früheste Hitzewelle auf der Iberischen Halbinsel seit 40 Jahren, so Herber. Auch in Niedersachsen werde es jetzt von Tag zu Tag wärmer.

Sommerhitze beim Hurricane am Sonnabend

Für Festivalfreunde geht der Wetterblick an diesem Wochenende in den Landkreis Rotenburg. Nach zwei Jahren Corona-Pause startet ab Donnerstagabend das Hurricane-Festival in Scheeßel. Die täglich bis zu 78.000 Besucherinnen und Besucher können sich auf Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad einstellen. In Küstennähe wird es wohl nicht ganz so warm.

Abkühlung am Sonntag oder Montag

Die Wettermodelle für Sonntag sind noch nicht eindeutig: Gewitter oder starke Schauer sind ebenso möglich wie gar kein Niederschlag. Wer das Festival regelmäßig besucht, ist allerdings an Sturm, Regen und Matsch gewöhnt. Schlammschlachten gehören fast schon traditionell zum Hurricane-Erlebnis in Scheeßel dazu.

