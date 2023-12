Stand: 05.12.2023 11:33 Uhr Bingo: Glückspilz aus dem Heidekreis gewinnt 1,6 Millionen Euro

Ein noch unbekannter Glücksspiel-Teilnehmer aus dem Heidekreis kann sich über einen Millionengewinn freuen. Der Gewinner hatte auf seinem Los der Umweltlotterie Bingo die richtigen Zahlen und bekommt nun mehr als 1,6 Millionen Euro. Das Los war nach Angaben von Lotto Niedersachsen am Donnerstag bei einer Annahmestelle im Heidekreis gekauft worden. Als am Sonntag die Gewinnzahlen gezogen wurden, stimmten diese in drei Reihen mit denen auf dem Los überein. Ein solcher Treffer in der Gewinnklasse 1 ist äußerst selten. Die Wahrscheinlichkeit liegt laut Lotto Niedersachsen bei etwa 1 zu 1,3 Millionen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 05.12.2023 | 13:30 Uhr