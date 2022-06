Bienenbüttel: Jagdschein von Todesschützen kürzlich verlängert Stand: 14.06.2022 07:59 Uhr Vier Tage nach einem tödlichen Nachbarschaftsstreit im Landkreis Uelzen sollen heute die drei Leichen obduziert werden. Am Freitag hatte ein 85-Jähriger zwei Menschen und danach sich selbst erschossen.

Wie der NDR von der zuständigen Verwaltung des Landkreises Uelzen erfuhr, hatte der Schütze erst im April seinen Jagdschein verlängern lassen. Nach Angaben eines Sprechers der Kreisverwaltung wird bei über 80-Jährigen, die einen Jagdschein haben, jedes Jahr eine Zuverlässigkeitsprüfung gemacht.

Todesschütze von Bienenbüttel bestand Prüfung

Bei dem Senior, der für die Bluttat am Freitag in Bargdorf bei Bienenbüttel verantwortlich gemacht wird, habe es bei der Prüfung keine Hinweise auf unrechtmäßigen Umgang mit Waffen gegeben - und auch keine Anzeichen für psychische Probleme oder Gewalttätigkeit, so der Sprecher. Auf ihn eingetragen waren den Angaben zufolge zwei Langwaffen und eine Kurzwaffe. Mit letzterer hatte er bisherigen Ermittlungen zufolge die Tat verübt und anschließend sich selbst erschossen.

