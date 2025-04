Stand: 24.04.2025 08:47 Uhr Bienenbüttel: Gefundene Frauenleiche soll obduziert werden

Der Leichnam der Frau, der am 13. April in Bienenbüttel (Landkreis Uelzen) entdeckt worden ist, soll in dieser Woche obduziert werden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Wie die Frau gestorben ist, sei bisher unklar. Es gebe weder Hinweise auf ein Gewaltverbrechen noch auf einen Suizid. Auch die Identität der Frau sei weiter unklar. Bei der Toten handele es sich um eine Frau zwischen 60 und 70 Jahren, so die Polizei. Die Beamten schließen aus, dass es sich um die seit einem Monat vermisste Petra S. aus Uelzen handelt. Waldarbeiter hatten die Leiche gefunden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 16.04.2025 | 18:00 Uhr