Stand: 28.08.2023 06:54 Uhr Bienenbüttel: Auto gerät in Gegenverkehr - 56-Jährige stirbt

Bei einem Verkehrsunfall bei Bienenbüttel (Landkreis Uelzen) ist am Sonntag eine Frau ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war die 56-jährige Autofahrerin am Nachmittag aus unbekannter Ursache in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen. Die Frau musste reanimiert werden, sie starb wenig später im Krankenhaus. In dem zweiten Wagen saß eine hochschwangere Frau mit ihrem Mann. Nach Angaben der Polizei wurde das Paar leicht verletzt. Die Kreisstraße zwischen Bienenbüttel und Niendorf war über mehrere Stunden gesperrt.

