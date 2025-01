Stand: 27.01.2025 06:54 Uhr Bewohner setzt beim Kochen Haus in Visselhövede in Brand

Beim Kochen hat ein Bewohner in Visselhövede (Landkreis Rotenburg) ein Mehrfamilienhaus in Brand gesetzt. Nach Angaben der Polizei erhitzte der Mann am Samstagnachmittag Öl auf dem Herd so stark, dass ein Küchenbrand entstand. Das Feuer breitete sich auf den Dachboden aus und griff anschließend auf das gesamte Haus über. Verletzt wurde niemand. Nach den Löscharbeiten sei das Haus unbewohnbar. Zudem beschädigte das Löschwasser ein Geschäft im Erdgeschoss, wie die Polizei mitteilte. Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt. Der Schaden wird auf 200.000 Euro geschätzt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min