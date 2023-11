Bewaffneter Räuber überfällt Getränkemarkt in Seevetal

Ein unbekannter Mann hat am Montagabend einen Getränkemarkt in Seevetal im Landkreis Harburg überfallen und Geld erbeutet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der maskierte Täter einen 20 Jahre alte Angestellten des Marktes mit einem Messer bedroht. Der 20-Jährige blieb nach Polizeiangaben unverletzt. Der Täter entkam mit seiner Beute unerkannt. Der Täter war nach Polizeiangaben von schlanker Statur und gänzlich schwarz gekleidet. Er sei mit einer blauen Maske oder einer Kapuze maskiert gewesen und habe blaue Einweghandschuhe getragen. Hinweise nimmt die Polizei unter den Rufnummer (04105) 62 00 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min