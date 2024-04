Stand: 29.04.2024 12:53 Uhr Betrunkene rammt geparkte Autos - 35.000 Euro Schaden

Auf einer Trunkenheitsfahrt hat eine 32-jährige Frau in Stelle (Landkreis Harburg) am Samstag einen Schaden von etwa 35.000 Euro verursacht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fuhr sie mit ihrem BMW zunächst gegen einen geparkten Peugeot. Danach sei sie weitergefahren - kam aber nur wenige Meter weit, bevor sie auf der linken Seite der Straße gegen einen geparkten Toyota stieß. Zeugen riefen die Polizei hinzu. Die Beamten hätten festgestellt, dass die Frau stark alkoholisiert war, und ihr den Führerschein abgenommen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lünbeburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min