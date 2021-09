Stand: 15.09.2021 10:35 Uhr Betrugsprozess gegen Pflegedienst in Lüneburg vor Beginn

Vor dem Landgericht Lüneburg beginnt am Donnerstag der Prozess gegen zwei Inhaberinnen eines Pflegedienstes in Bleckede. Die beiden Frauen im Alter von 43 und 59 Jahren sollen laut Staatsanwaltschaft verschiedene Krankenkassen betrogen haben. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 160.000 Euro. Den Angeklagten wird gewerbsmäßiger Betrug vorgeworfen. Sie sollen in etwa 460 Fällen Leistungen abgerechnet haben, obwohl sie diese entweder gar nicht oder nicht ordnungsgemäß erbracht haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass es den beiden Frauen darum ging, sich eine fortlaufende Einnahmequelle zu verschaffen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 15.09.2021 | 09:30 Uhr