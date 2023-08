Betrug mit Heißluftballon: Urteil gegen Unternehmer erwartet Stand: 04.08.2023 06:10 Uhr Der frühere Unternehmer Karsten F. soll Fahrten mit dem Heißluftballon verkauft haben, die nie stattfanden - das hat er vor dem Amtsgericht Tostedt zugegeben. Heute soll das Urteil fallen.

Am Mittwoch wurden am Amtsgericht Tostedt die Plädoyers gehalten. Laut Christian Gude, dem stellvertretenden Direktor des Amtsgerichts Tostedt, forderten Staatsanwaltschaft und Verteidigung dabei jeweils eineinhalb bis zwei Jahre Haft auf Bewährung. Karsten F. hatte in dem Prozess bereits ein Geständnis abgelegt: Demnach hatte er zwischen 2017 und 2018 zahlreiche Ballonfahrten angeboten und abgerechnet, ohne diese tatsächlich durchzuführen. Das erklärte eine Gerichtssprecherin gegenüber dem NDR in Niedersachsen.

Videos 1 Min Tostedt: Prozess um Betrug mit Heißluftballon-Fahrten (25.07.2023) Angeklagt ist ein Unternehmer. Er soll Gutscheine im Internet verkauft, aber den Großteil der Fahrten nicht durchgeführt haben. 1 Min

Für Geständnis des Ballon-Betrugs: Gericht bietet zweijährige Haftstrafe an

Im Gegenzug für das Geständnis habe das Gericht angeboten, eine maximale Strafe von zwei Jahren Gefängnis in Betracht zu ziehen, so die Sprecherin. Diese könnte möglicherweise auch zur Bewährung ausgesetzt werden. Mit dem Geständnis wurde der Prozess laut der Sprecherin abgekürzt, einige Zeugen habe das Gericht ausgeladen. Zusätzlich zu einer Haftstrafe könnte Karsten F. dazu verpflichtet werden, den entstandenen Schaden finanziell auszugleichen - das könne einer Summe von bis zu 250.000 Euro entsprechen.

Karsten F. schon einmal wegen Betrugs verurteilt

Für weitere Taten dieser Art war der Angeklagte schon einmal wegen gewerbsmäßigen Betrugs angeklagt und verurteilt worden. Ermittlungen der Polizei und Staatsanwaltschaft hatten ergeben, dass im Zeitraum von 2011 bis 2014 fast 7.000 Gutscheine nicht eingelöst werden konnten. In dem Prozess wurde Karsten F. zu einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung verurteilt. Weil er gegen Bewährungsauflagen verstieß, musste er aber ins Gefängnis.

Weitere Informationen Ballonfahrten-Anbieter erneut wegen Betrugs vor Gericht Karsten F. soll Gutscheine für Fahrten verkauft, diese aber nie durchgeführt haben. Er wurde schon einmal wegen derselben Masche verurteilt. (24.07.2023) mehr Ballonfahrtbetrüger fällt erneut auf Ein wegen gewerbsmäßigen Betrugs verurteilter Ballonfahrer ist erneut auffällig geworden. Er versuchte, auf Ballonfahrt zu gehen - doch dafür fehlte ihm die Lizenz. (25.06.2018) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 04.08.2023 | 06:30 Uhr