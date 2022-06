Stand: 09.06.2022 10:47 Uhr Betrügerische Handwerker in Scheeßel unterwegs

Ein 76-jähriger Mann ist in Scheeßel im Landkreis Rotenburg durch einen Bankmitarbeiter davor bewahrt worden, Geld an betrügerische Handwerker zu bezahlen. Vier Männer sollen zuvor eine defekte Regenrinne an seinem Haus repariert haben. Danach präsentierten sie dem Senior eine Rechnung von mehr als 5.000 Euro. Wie die Polizei mitteilt, hatte es eine vorherige Absprache über den Preis der Leistungen nicht gegeben. Der 76-Jährige ging zu seiner Bank, um das Geld in bar abzuholen. Dort war ein Bankmitarbeiter in Sorge, dass der Mann Opfer eines Betrugs werden könnte und verständigte die Polizei. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Wuchers gegen die Handwerker ein.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 09.06.2022 | 09:30 Uhr