Stand: 03.03.2021 10:39 Uhr Betrüger bestehlen Seniorinnen mit Stadtwerke-Trick

Im Landkreis Rotenburg haben Betrüger zwei Seniorinnen bestohlen. Laut Polizei klingelte am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr ein Unbekannter an der Tür einer 87 Jahre alten Frau in Sottrum. Kurze Zeit später stand er bei einer 85-Jährigen in Rotenburg vor der Tür. Beide Seniorinnen begleiteten den Mann, der sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben hatte, in ihre Badezimmer. Währenddessen schlich offenbar ein Komplize in die Wohnung und erbeutete Bargeld, Bankkarten und Schmuck. Als die Opfer den Diebstahl bemerkten, waren die Täter verschwunden. Polizeihauptkommissar Thomas Teuber, Kriminalitätsexperte der Rotenburger Polizei, warnt ausdrücklich ältere Menschen davor, Unbekannten in ihr Haus oder ihre Wohnung zu lassen. Beim kleinsten Zweifel sollten Senioren immer die Polizei um Hilfe bitten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 03.03.2021 | 10:30 Uhr