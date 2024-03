Stand: 27.03.2024 10:02 Uhr Betonmischer kippt um: B73 bei Stade derzeit voll gesperrt

Nach dem Unfall eines Betonmischers ist die B73 bei Stade für die Bergungsarbeiten gesperrt. Nach Polizeiangaben war der Lkw am Mittwochmorgen zwischen Stade und Haddorf von der Fahrbahn abgekommen und beim Gegenlenken ins Schleudern geraten. Der schwere Lastwagen sei umgestürzt und über die Gegenfahrbahn in den Seitenraum gerutscht. Eine entgegenkommende Autofahrerin habe dem Lkw dabei noch ausweichen können, so die Polizei. Der 31-jährige Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt im Führerhaus eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die 55-jährige Autofahrerin erlitt einen Schock. Der Betonmischer wurde bei dem Unfall laut Polizei völlig zerstört. Beton sei aber nicht ausgelaufen. Die Beamten schätzen den entstandenen Schaden auf etwa 200.000 Euro.

