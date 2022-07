Besuch in Munster: Lambrecht bestätigt Pläne für neuen Standort Stand: 11.07.2022 08:31 Uhr Zum Start ihrer Sommerreise an verschiedene Bundeswehrstandorte besucht Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) heute Munster im Heidekreis.

Im Vorfeld der Sommerreise sprach sie auch über einen möglichen neuen Bundeswehrstandort in Oerbke-Bad Fallingbostel, ganz in der Nähe von Munster. In den vergangenen Wochen hatte SPD-Parteichef Lars Klingbeil mehrfach bestätigt, dass dort bis 2024 ein Bundeswehrstandort entstehen soll. "Es ist richtig, dass wir dazu Überlegungen haben. Aber ich muss sagen, das ist noch nicht endgültig abgeschlossen", sagte sie dem NDR in Niedersachsen. Es werde schnellstmöglich entschieden. "Wenn ich solche Zusagen mit Bezug auf die NATO mache, dann brauche ich die entsprechenden Voraussetzungen vor Ort." Es geht um ein mögliches Panzerpionier-Lehr-Bataillon.

Bei Truppenbesuch geht es um digitale Kommunikation

Bei dem heutigen Besuch der Bundesverteidigungsministerin in Munster soll es vor allem um neue digitale Kommunikationsmittel der Streitkräfte gehen. 20 Milliarden Euro, knapp ein Fünftel des neuen Sondervermögens für die Bundeswehr, sollen in die Digitalisierung fließen. Derzeit funken weite Teile der Bundeswehr noch analog und sind nicht abhörsicher.

