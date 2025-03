Stand: 21.03.2025 11:35 Uhr Bestechungsprozess: Angeklagter belastet mutmaßlichen Komplizen

Im Bestechungsprozess am Landgericht Lüneburg um Aufenthaltspapiere bei der Ausländerbehörde im Landkreis Lüchow-Dannenberg hat ein ehemaliger Mitarbeiter seinen mitangeklagten, mutmaßlichen Komplizen belastet. Die beiden hätten sich durch einen Autoverkauf kennengelernt, hieß es in der Aussage am Donnerstag, die seine Anwältin vorgelesen hat. Der Mitangeklagte habe dabei angeblich nicht genug Geld dabei gehabt und soll dann vorgeschlagen haben, dass der ehemalige Behördenmitarbeiter helfen soll, Geld durch bezahlte Aufenthaltspapiere zu verdienen. Er habe Angst vor dem anderen Mann gehabt, heißt es in der Aussage. Außerdem seien die ausgestellten Papiere nicht illegal gewesen, da sie den Asylsuchenden ohnehin zustanden, so der ehemalige Mitarbeiter. Es sei nur schneller gegangen, wenn gezahlt wurde. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Angeklagten gegen Geld Aufenthaltspapiere vergeben haben. Sie sind wegen Bestechung und Bestechlichkeit angeklagt.

Weitere Informationen Prozess: Landkreismitarbeiter soll Aufenthaltstitel verkauft haben Der Sachbearbeiter aus Lüchow-Dannenberg und ein Mitangeklagter stehen in Lüneburg wegen Korruptionsverdacht vor Gericht. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 20.03.2025 | 15:00 Uhr