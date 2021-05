Stand: 18.05.2021 12:45 Uhr Bestätigt: Tier in Uelzens Innenstadt war ein Wolf

Im Fall einer mutmaßlichen Wolfssichtung in der Innenstadt von Uelzen gibt es nun Gewissheit. Das Umweltministerium in Hannover hat diese Annahme nun bestätigt. Demnach sind DNA-Spuren des Kots ausgewertet worden, die bestätigen, dass es sich tatsächlich um eine Wolf gehandelt hat. Anfang März hatten Anwohner in Uelzen kurz vor Mitternacht ein Tier in einem Wohngebiet gesehen, das sie für einen Wolf hielten. Wolfsberater waren nach Sichtung von Videoaufnahmen bereits davon ausgegangen, dass es sich um einen Wolf handeln müsse. Das Tier ist laut Umweltministerium bisher nicht registriert worden und hat jetzt die Bezeichnung "GW2003m" erhalten.

