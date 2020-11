Stand: 30.11.2020 12:06 Uhr "Besonders herausragend": Bienenbütteler Buchhandlung geehrt

Die Buchhandlung Patz in Bienenbüttel (Landkreis Uelzen) ist mit dem Deutschen Buchhandlungspreis und dem Prädikat "Besonders herausragende Buchhandlung" ausgezeichnet worden. Der Preis ist mit 15.000 Euro dotiert, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Der Deutsche Buchhandlungspreis wird alljährlich an kleine, inhabergeführte Buchhandlungen verliehen. Bundesweit sind nach Angaben von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) 118 Buchhandlungen ausgezeichnet worden. Gerade im Corona-Jahr sei das Buch Kulturerlebnis und Seelennahrung, so Grütters.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 30.11.2020 | 06:30 Uhr