Stand: 13.04.2021 17:19 Uhr Bergen an der Dumme: Vermisste 13-Jährige wieder da

Die Polizei hat ein 13-jähriges Mädchen, nach dem Einsatzkräfte seit Montagabend gesucht hatten, wieder gefunden. Wie ein Sprecher der Polizei dem NDR in Niedersachsen sagte, sei das Mädchen am Dienstagnachmittag in einer Scheune in der Region gefunden worden. Das Mädchen wurde leicht unterkühlt ins Krankenhaus gebracht. Die Pflegeeltern des Kindes hatten die Polizei benachrichtigt, nachdem es am Montag nach dem Joggen nicht zurückgekehrt war. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass die 13-Jährige ausgerissen ist. Das sei in der Vergangenheit bereits mehrfach geschehen, so der Sprecher.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 13.04.2021 | 13:30 Uhr