Stand: 13.04.2021 12:07 Uhr Bergen an der Dumme: Polizei sucht nach verschwundenem Kind

Die Polizei sucht im Bereich Bergen an der Dumme (Landkreis Lüchow-Dannenberg) nach einer 13-Jährigen. Das Pflegekind habe Montagabend das Wohnhaus seiner Pflegeeltern verlassen und sei danach nicht nach Hause gekommen, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Pflegeeltern suchten nach NDR Informationen daraufhin erst selbst, erfolglos - und wandten sich dann an die Polizei. Auch die Suche der Einsatzkräfte verlief bislang ergebnislos. Laut Polizei war die 13-Jährige bereits in der Vergangenheit von Zuhause ausgerissen. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gebe es bislang nicht. Das Mädchen ist 1,63 Meter groß, hat dunkelblonde Haare und trug zuletzt eine schwarze Leggings, ein dunkles Oberteil und eine graue Jacke. s

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 13.04.2021 | 13:30 Uhr