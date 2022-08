Stand: 23.08.2022 08:55 Uhr Bergen: Millionenschaden nach Brand von Lagerhalle

In Bergen im Landkreis Celle ist in der Nacht zum Dienstag eine große Lagerhalle auf einem Bauernhof abgebrannt. Das Gebäude sei rund 15.000 Quadratmeter groß gewesen, teilte die Polizei mit. Das Feuer drohte zwischenzeitlich, auf weitere Gebäude überzugreifen, wie ein Sprecher der Feuerwehr Lüneburg sagte. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt und kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Anwohnerinnen und Anwohner wurden nicht verletzt. Die Löscharbeiten dauerten am Morgen an. Zur Ursache des Brandes war zunächst nicht bekannt. Die Polizei geht von einer Million Euro Schaden aus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 23.08.2022 | 07:30 Uhr